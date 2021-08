Attacco hacker Lazio | nella notte nuovo tentativo respinto | indaga anche l’antiterrorismo

(Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – La Regioneha reso noto che la scorsai sistemi informativi “hanno subito el’ennesimo” assicurando che “resta massima l’attenzione e la collaborazione con le autorità competenti per ripristinare la sicurezza”. Ci sarannoi pm deladre sul violentodello scorso fine settimana mentre in procura a Roma ieri pomeriggio è arrivata una prima informativa della Postale. Il procuratore Michele Prestipino ha affidato gli accertamentiai ...

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - BentivogliMarco : le fesserie scritte sull attacco hacker alla #RegioneLazio superano i 100 petabyte. - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - N_Tomassetti : RT @tetrabondi: Grazie ai grandissimi geni ??che hanno fatto l’attacco #hacker alla @RegioneLazio oggi mio padre è andato a prendere tutta l… - mzuppy : RT @arturodicorinto: Ecco perché l'attacco #hacker alla #Regione #Lazio è solo l'inizio - Italian Tech di ?@arturodicorinto? cc ?@raistol… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

L'in corso in queste ore alla Regione Lazio è quindi solo la punta di un iceberg, e sempre di più nell'ultimo periodo l'Italia è il bersaglio dei cybercriminali. Lo testimoniano anche ...Sono i pm dell'antiterrorismo e del pool reati informatici della Procura di Roma a indagare sull'che ha colpito il Ced regionale del Lazio qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. Una prima informativa della Polizia Postale, che ha avviato indagini serrate d'intesa con i ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 4.845 nuovi casi positivi in Italia (ieri erano stati 3.190) nelle ultime 24 ore. 27 i decessi, a fronte dei 23 di ieri. 209.719 i tamponi processati (ieri 83.223), con un tass ...Saranno anche i Pm dell'antiterrorismo a indagare sull'attacco hacker alla Regione Lazio che dalla mezzanotte del primo agosto ha mandato in tilt ...