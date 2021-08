Apre ad aprile 2022 il primo parco a tema Peppa Pig (Di martedì 3 agosto 2021) Un nuovo parco a tema Peppa Pig, primo al mondo, aprirà nell’aprile 2022. Con sei nuove giostre, parchi giochi, un sacco di attrazioni e sorprese per le famiglie. Peppa Pig avrà il suo parco tematico: in Florida nel Legoland Resort Ad annunciarlo è la Hasbro, l’azienda, seconda solo alla Mattel, che produce il giocattolo ispirato Leggi su periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) Un nuovoPig,al mondo, aprirà nell’. Con sei nuove giostre, parchi giochi, un sacco di attrazioni e sorprese per le famiglie.Pig avrà il suotico: in Florida nel Legoland Resort Ad annunciarlo è la Hasbro, l’azienda, seconda solo alla Mattel, che produce il giocattolo ispirato

Advertising

periodicodaily : Apre ad aprile 2022 il primo parco a tema Peppa Pig - Periodico Daily #peppapig - IdeawebTV : Prima Categoria, Girone F: si apre il 12 settembre e si chiude il 24 aprile, ufficiali tutte le giornate… - ilgraz : RT @antopontrelli: Picco di incidenti informatici tra aprile e giugno, @Exprivia_Italy apre centro servizi per la sicurezza di aziende, ist… - Exprivia_CY : RT @domenicoraguseo: Picco di incidenti informatici tra aprile e giugno, @Exprivia_CY @Exprivia_Italy centro servizi per la sicurezza di a… - CeciSoprano : RT @antopontrelli: Picco di incidenti informatici tra aprile e giugno, @Exprivia_Italy apre centro servizi per la sicurezza di aziende, ist… -