Video-giocare durante un temporale? Pessima idea, il joypad diventa "killer": il dramma di un uomo in Tennessee (Di lunedì 2 agosto 2021) Fulminato mentre impugnava il suo controller e si dilettava con un Videogioco. Tutto vero. Spaventosamente vero. Il più improbabile degli incidenti domestici. La storia arriva dagli Stati Uniti, da Robertson, in Tennessee. sabato sera un uomo stava Videogiocando quando è stato colpito da un fulmine tramite il cavo del suo controller di gioco, che ovviamente impugnava. In stato di choc, sconvolto ed elettrizzato, l'uomo è comunque riuscito a chiamare il soccorso medico, intorno alle 21.15. Quando gli operatori sanitari sono arrivati alla sua casa, hanno capito cosa fosse successo: l'abitazione era ...

Ultime Notizie dalla rete : Video giocare Omno - recensione ... qualche tracciato in più e magari la possibilità di giocare in multiplayer non avrebbero guastato. ... Microsoft Flight Simulator ha un utilizzo del cloud che fa la differenza! Un video offline vs ...

Salernitana, Castori: 'Mercato? La squadra non è completa' ... durante la preparazione sembrava che le mie squadre non potessero giocare neanche in terza ... Un giudizio sui nuovi? Kechrida e Lassana Coulibaly li ho visti in video, siamo convinti che possano fare ...

Games with Gold sorprende ad agosto 2021: ecco i titoli gratis in arrivo su Xbox

Microsoft Flight Simulator: giocare online migliora drasticamente la grafica, il cloud fa la differenza Giocare a Microsoft Flight Simulator online migliora drasticamente la resa grafica del gioco, mettendo in luce le potenzialità del cloud gaming.. Potrebbe non essere un gioco adatto a tutto, ma è ...

... qualche tracciato in più e magari la possibilità diin multiplayer non avrebbero guastato. ... Microsoft Flight Simulator ha un utilizzo del cloud che fa la differenza! Unoffline vs ...... durante la preparazione sembrava che le mie squadre non potesseroneanche in terza ... Un giudizio sui nuovi? Kechrida e Lassana Coulibaly li ho visti in, siamo convinti che possano fare ...Giocare a Microsoft Flight Simulator online migliora drasticamente la resa grafica del gioco, mettendo in luce le potenzialità del cloud gaming.. Potrebbe non essere un gioco adatto a tutto, ma è ...