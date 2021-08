Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA DIRAMAZIONESUD, E’ STATP RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER SAN CESAREO; IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI TRASPORTO FERROVIARIO SULLACIVITA CASTELLANA VITERBO, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI CANTIERI, FINO A DOMENICA 8 AGOSTO, LA ...