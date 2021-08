Trionfo Lille in Supercoppa | Gourvennec | “Condivido questo titolo con Galtier”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Con un gol di Xeka, centrocampista portoghese classe ’94, ilha trionfato infrancese contro il Paris Saint-Germain. Jocelyn, allenatore della compagine vincitrice, ha espresso così in conferenza stampa tutta la sua soddisfazione: “Non è facile prendere il posto di Christophe (, partito per Nizza).con lui perché ha svolto un lavoro straordinario con il suo staff. È un po’ il suo. È bene iniziare con una nota positiva. C’è forza collettiva in questa squadra, e anche talento. L’abbiamo ...

