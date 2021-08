Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: Chelli e Mazzetti non riescono ad accedere alla finale della pistola automatica. Ecco i sei qualificati (Di lunedì 2 agosto 2021) A Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti, dopo il primo turno di qualifiche tenutosi ieri, non riesce la rimonta nel secondo round eliminatorio della pistola automatica 25m maschile alle Olimpiadi di Tokyo, nell’ultima giornata di gare del Tiro a segno: è questa la notizia che arriva dall’Asaka Shooting Range della capitale nipponica. Il livornese e il varesino chiudono la loro prova rispettivamente in 14esima e 16esima posizione totalizzando 577/600 – 16x il primo e 572/600 – 16x il secondo. Più costante ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) A Tommasoe Riccardo, dopo il primo turno di qualifiche tenutosi ieri, non riesce la rimonta nel secondo round eliminatorio25m maschile alledi, nell’ultima giornata di gare del: è questa la notizia che arriva dall’Asaka Shooting Rangecapitale nipponica. Il livornese e il varesino chiudono la loro prova rispettivamente in 14esima e 16esima posizione totalizzando 577/600 – 16x il primo e 572/600 – 16x il secondo. Più costante ...

