The Help, Stargirl o il concerto per le vittime di tutte le stragi? La tv del 2 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 2 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “The Help”. Mississippi, primi anni ’60: Skeeter, una giovane appena laureata, lavora presso un giornale locale per rispondere alla posta delle casalinghe. In una società permeata di razzismo, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle domestiche nere. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 2su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “The”. Mississippi, primi anni ’60: Skeeter, una giovane appena laureata, lavora presso un giornale locale per rispondere alla posta delle casalinghe. In una società permeata di razzismo, decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle domestiche nere. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020; condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 ...

