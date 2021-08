Solidarietà e sport, progetto del centro rafting Le Marmore con i bambini del reparto oncologico (Di lunedì 2 agosto 2021) Il centro rafting Le Marmore svolgerà un’iniziativa benefica per l’Ospedale “Bambin Gesù di Roma” il giorno 4 Agosto a partire dalle ore 10. Protagoniste dell’esperienza saranno tre famiglie ma è solo l’inizio di una collaborazione tra le due strutture così da poter portare tutti i ragazzi del reparto a vivere questa esperienza totalmente gratuita. Il centro rafting Le Marmore situato in Umbria presso Terni, poco distante da Roma, aderisce a una lodevole iniziativa benefica con la 4you per l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, regalando ai bambini del ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) IlLesvolgerà un’iniziativa benefica per l’Ospedale “Bambin Gesù di Roma” il giorno 4 Agosto a partire dalle ore 10. Protagoniste dell’esperienza saranno tre famiglie ma è solo l’inizio di una collaborazione tra le due strutture così da poter portare tutti i ragazzi dela vivere questa esperienza totalmente gratuita. IlLesituato in Umbria presso Terni, poco distante da Roma, aderisce a una lodevole iniziativa benefica con la 4you per l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, regalando aidel ...

