Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe

Advertising

lucianaruello : Anche un po’ Sharon Stone, o no? #SaraSimeoni #truccoeparrucco #ilCircolodeglianelli - roberto2_lamela : #SharonStone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la #vaccinazione di tutta la troupe… - elereje_ : @ApacheRossonero Ropeto gentilmente apache...non vedo Sharon Stone! - elladide : La Brigliadori sarà svalvolata ma non è che le Sharon “Karen” Stone lo sono meno. E le seconde sono più pericolose. Ciao - AnsaBasilicata : Rifugiati: pronta 'abitazione della pace' a Scanzano Jonico. Collegata l'attrice e attivista dei diritti umani, Sha… -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

L'Abitazione per la Pace realizzata a Scanzano Ionico a seguito della raccolta fondi lanciata nel 2015 dall'attrice e attivista peri diritti umani,, è pronta per accogliere le prime famiglie di rifugiati con bambini...Attrice rischia di perdere lavoro in progetto ad Atlantaha subito delle minacce per aver chiesto un set completamente vaccinato. Lo ha rivelato la stessa attrice, 63 anni, in un video nel quale è candidata per il board nazionale del sindacato ...Sharon Stone: "minacciata" di perdere il lavoro chiesto un set vaccinato. "Perché è ridicolo... che dovremmo andare a lavorare dove non siamo ...L'Abitazione per la Pace realizzata a Scanzano Ionico a seguito della raccolta fondi lanciata nel 2015 dall'attrice e attivista peri diritti umani, Sharon Stone, è pronta per accogliere le prime famig ...