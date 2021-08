Roma, prima la lite poi l’accoltellamento: denunciato un 57enne, sequestrati coltelli, sciabole e un arco (Di lunedì 2 agosto 2021) prima una lite scoppiata per futili motivi, poi le minacce e le aggressioni con un’arma da taglio. E’ questo quello che è successo e che ha denunciato la vittima lo scorso 29 luglio, quando ai militari il 44enne Romano ha raccontato di essere stato colpito e ferito lievemente con alcuni fendenti. L’uomo, in un primo momento, non aveva richiesto né intervento delle forze dell’ordine né quello medico ma, successivamente, ha deciso di denunciare, facendo scattare l’indagine dei Carabinieri della Stazione Roma Trullo. Identificato l’aggressore I militari hanno dato un volto all’aggressore (un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021)unascoppiata per futili motivi, poi le minacce e le aggressioni con un’arma da taglio. E’ questo quello che è successo e che hala vittima lo scorso 29 luglio, quando ai militari il 44enneno ha raccontato di essere stato colpito e ferito lievemente con alcuni fendenti. L’uomo, in un primo momento, non aveva richiesto né intervento delle forze dell’ordine né quello medico ma, successivamente, ha deciso di denunciare, facendo scattare l’indagine dei Carabinieri della StazioneTrullo. Identificato l’aggressore I militari hanno dato un volto all’aggressore (un ...

