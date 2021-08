Pompei, due euro per un caffè 'sono troppi!', cliente prende a schiaffi il cameriere del bar (Di lunedì 2 agosto 2021) Si rifiuta di pagare 2 euro un caffè e passa alle maniere forti. Prima ha minacciato il cameriere del bar e poi lo ha colpito con una serie di schiaffi al volto . A distanza di due mesi l'uomo è stato ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) Si rifiuta di pagare 2une passa alle maniere forti. Prima ha minacciato ildel bar e poi lo ha colpito con una serie dial volto . A distanza di due mesi l'uomo è stato ...

