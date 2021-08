Non si fermano al posto di blocco: presi dopo un inseguimento (Di lunedì 2 agosto 2021) Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Acton hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 2 agosto 2021) Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Acton hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ...

Advertising

Gazzetta_it : Beach volley: Lupo e Nicolai non si fermano, battuti i polacchi sono nei quarti #Federvolley #Tokyo2020 - Iamtrevordaniel : aa paranoia-ia-ia se poi te ne va-va-vai e le braccia di un'altra-tra non fermano il tempo come con le tue, sì ?? - SusannaCeccardi : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa mentre l’Europa si volta dall’altra parte e la sinistra Italia applaude. Una… - Davidissimo : Ciao @Corriere, Zingaretti ha espressamente detto che le vaccinazioni non si fermano, ma solo le prenotazioni. Tant… - Agenpress : Vaccinazioni nel Lazio non si fermano nonostante l’attacco hacker -