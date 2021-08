Nicoletta, la mental coach: dai successi di Brio all'oro olimpico di Jacobs (Di lunedì 2 agosto 2021) C'è un nome che Siena conosce bene dietro l'impresa che ieri ha commosso e reso orgogliosa l'Italia, la conquista dell'oro olimpico nei 100 metri piani da parte di Marcell Jacobs . Sì, perché da circa ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) C'è un nome che Siena conosce bene dietro l'impresa che ieri ha commosso e reso orgogliosa l'Italia, la conquista dell'oronei 100 metri piani da parte di Marcell. Sì, perché da circa ...

Advertising

infoitsport : Nicoletta, la mental coach: dai successi di brio all'oro olimpico di Jacobs - RidleyScottex : Ho bisogno di Nicoletta Romanazzi,la miracolosa Mental Coach di #Jacobs ,ma non per compiere straordinarie imprese… - AleLoRusso : RT @AleLoRusso: #ConfassociazioniCoaching questo oro è una possibilità pazzesca di visibilità per #mentalcoaching stesso. Dovrebbero insegn… - AleLoRusso : #ConfassociazioniCoaching questo oro è una possibilità pazzesca di visibilità per #mentalcoaching stesso. Dovrebber… - infoitinterno : Marcell Jacobs, la sua mental coach Nicoletta Romanazzi: “Il segreto del suo successo è la respirazione -