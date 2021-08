Mps | da M5s a Lega e Leu ora i partiti chiedono al governo di prendere altro tempo con la Ue Il Pd tace in attesa dell’audizione di Franco

(Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la richiesta che il ministro Danieleriferisca in Parlamento sull’ipotesi di fusione del Monte dei Paschi di Siena in Unicredit, ora tutti ialDraghi di. O meglio, di chiedere all’Europa di concedereal Tesoro – rispetto alla scadenza che era fissata a fine 2021 – per uscire dal capitale dell’istituto vendendo la propria quota. Tutti tranne il Pd, il cui segretario Enrico Letta corre alle suppletive per il seggio di Siena che fu dell’ex ministro e oggi presidente di ...

Advertising

alfrig409 : RT @ElioLannutti: Mps: sono tutti coinvolti nello scandalo della più antica banca gestita dal Pd, che ha inghiottito 60 mld di euro nel buc… - Ed52926520 : RT @ElioLannutti: Mps: sono tutti coinvolti nello scandalo della più antica banca gestita dal Pd, che ha inghiottito 60 mld di euro nel buc… - RossiniTazio : RT @giampieroingle: Cari miei, davvero pensavate che Conte, facesse gli interessi del M5S? La fiducia al decreto giustizia, la posizione s… - a_silvestrini : RT @ElioLannutti: Mps: sono tutti coinvolti nello scandalo della più antica banca gestita dal Pd, che ha inghiottito 60 mld di euro nel buc… - galli_pippo : RT @ElioLannutti: Mps: sono tutti coinvolti nello scandalo della più antica banca gestita dal Pd, che ha inghiottito 60 mld di euro nel buc… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps M5s

Startmag Web magazine

compatto sul sì alla fiducia. Meloni (Fdi), conflitti di interessi tra Pd e finanza dannosi per le banche e fatali per i contribuenti Altre News Link utili Poste Italiane propone uno stage ...Non avremmo a quel punto soloda sovvenzionare allegramente, ma tutto il marcio del sistema ... Crede che il piglio fatto vedere dalsulla giustizia verrà replicato in futuro? E come reagirà ...Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, dopo il pressing dei partiti, riferirà mercoledì alle commissioni Finanze di Camera e Senato. Salvini: ...Il condirettore di Libero: “Se ci fosse un terzo polo bancario come proposto da Salvini, allora Mps si trasformerebbe in una nuova Alitalia" ...