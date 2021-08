Min Aung Hlaing si proclama premier e porta lo stato di emergenza al 2023 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il generale golpista Min Aung Hlaing che sei mesi fa ha ripreso il potere in Myanmar suscitando un’ondata di proteste senza precedenti, è ora il premier di un «governo di transizione». Domenica, durante uno dei suoi interventi alla televisione, il generale ha spiegato che ai 12 mesi di stato di emergenza già decisi il 1 febbraio, quando Tatmadaw (l’esercito birmano) mise in atto il golpe, possono esserne aggiunti altri 12, sino all’agosto 2023. Il neo premier di un governo isolato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 2 agosto 2021) Il generale golpista Minche sei mesi fa ha ripreso il potere in Myanmar suscitando un’ondata di proteste senza precedenti, è ora ildi un «governo di transizione». Domenica, durante uno dei suoi interventi alla televisione, il generale ha spiegato che ai 12 mesi didigià decisi il 1 febbraio, quando Tatmadaw (l’esercito birmano) mise in atto il golpe, possono esserne aggiunti altri 12, sino all’agosto. Il neodi un governo isolato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilpost : Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - apollore62 : Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro… - apollore62 : Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - Il Post h… - lorenzocasalin4 : Min Aung Hlaing, il generale che condusse il colpo di stato in Myanmar, si è autoproclamato primo ministro - Il Pos… -