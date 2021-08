Migranti, l’ultimatum di Salvini a Draghi: “Il governo fermi gli sbarchi oppure sostenerlo sarà un problema” (Di lunedì 2 agosto 2021) Migranti, Salvini: “governo fermi sbarchi o sostenerlo sarà un problema” “Il governo fermi gli sbarchi o sostenerlo sarà un problema”: suonano come un ultimatum all’esecutivo Draghi le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, pronunciate nella serata di domenica 1 agosto nel corso della festa del Carroccio a Cervia. Parlando degli arrivi dei Migranti in Italia, che si sono intensificati nelle ultime ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021): “un” “Ilgliun”: suonano come un ultimatum all’esecutivole parole del leader della Lega, Matteo, pronunciate nella serata di domenica 1 agosto nel corso della festa del Carroccio a Cervia. Parlando degli arrivi deiin Italia, che si sono intensificati nelle ultime ...

