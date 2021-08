Lutto nel mondo dello spettacolo: addio ad una star molto amata, aveva 60 anni (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto nel mondo del cinema e della televisione. addio all’attore di 60 anni, conosciuto per il suo ruolo in una nota soap opera americana Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa dell’attore conosciuto per il suo ruolo nella nota soap opera americana General Hospital. Stiamo parlando di Jay Pickett, scomparso improvvisamente a 60 Leggi su youmovies (Di lunedì 2 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.neldel cinema e della televisione.all’attore di 60, conosciuto per il suo ruolo in una nota soap opera americana Ildel cinema e della televisione piange la scomparsa dell’attore conosciuto per il suo ruolo nella nota soap opera americana General Hospital. Stiamo parlando di Jay Pickett, scomparso improvvisamente a 60

Advertising

Adnkronos : Lutto nel mondo della musica: è morto Dusty Hill, bassista degli #ZzTop. L'annuncio della band. - carlomuscatello : RT @il_piccolo: Aveva 83 anni. Aveva iniziato da giovanissimo collaborando per Il Piccolo ed è stato poi direttore del Messaggero Veneto pe… - ValdanoMarco : Che cosa assurda non ci si puo' pensare..??? - solonews1011 : RT @simonegraziosi2: La 19enne promessa della staffetta morta per 'catturare l'alba'. Lutto nel mondo dell'atletica - il_piccolo : Aveva 83 anni. Aveva iniziato da giovanissimo collaborando per Il Piccolo ed è stato poi direttore del Messaggero V… -