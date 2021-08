Koopmeiners chiede velocità nelle trattative | “Non voglio lasciare l’AZ a tutti i costi | ma questa situazione porta stress”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Teun, centrocampista olandese delAlkmaar, ha parlato così del suo futuro ai media olandesi: “Pensavo che sarebbe andato tutto più liscio. Nella mia testa c’è molto da fare., perché alla fine ci pensi ogni giorno. Se il trasferimento non avverrà prima dell’inizio della stagione dovrò solo giocare bene e mettere più minuti possibilegambe. Capisco che la gente pensi che io abbia detto addio al club da tempo, ma soprattutto in questo periodo, contraddistinto dal Coronavirus, un addio è vero solo al momento delle firme. ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Dall’Olanda: “Per Koopmeiners l’AZ chiede 20 milioni. L’Atalanta era vicina…” - ilnapolionline : Jeroen Haarsma, giornalista: 'Koopmeiners al Napoli? Non ho informazioni a riguardo, ecco quanto chiede l'AZ...' -… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - Da #Alkmaar: '#Koopmeiners al #Napoli? Niente info a riguardo. L'#Atalanta è stata vicina ma l'#AZ chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Koopmeiners chiede

alfredopedulla.com

Per cu i la dirigenza orobica60 milioni, prendere o lasciare. Gli Spurs hanno presentato ... individuato nell'olandese Teun, e un elemento offensivo, come Jeremie Boga del Sassuolo.... senza tralasciare l'olandese dell'Az Alkmaar. Giocatori ambiti e dunque le prime ... Sarà così fra un mese? Se loLa Gazzetta dello Sport. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE CLICCA QUI"Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso".Tiago Pinto è a lavoro per cercare di regalare un colpo a centrocampo a Mourinho dopo la brusca frenata con l'Arsenal per Xhaka, sempre più vicino al rinnovo con il club londinese.