"Iron Man può essere interpretato da chiunque" i fan di Robert Downey Jr. in rivolta dopo il tweet del Times (Di lunedì 2 agosto 2021) Sunday Times lancia una provocazione ai lettori sostenendo che qualsia attore di Hollywood potrebbe interpretare il ruolo di Iron Man; i fan di Robert Downey Jr. insorgono su Twitter. I fan di Robert Downey Jr. in rivolta dopo la provocazione lanciata via Twitter dal Sunday Times in cui si afferma che qualsiasi attore potrebbe interpretare l'eroe Marvel. The Sunday Times ha twittato sul tema scottante il 1 agosto rivolgendosi ai fan e sostenendo che qualsiasi altro attore di Hollywood potrebbe indossare il costume di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 agosto 2021) Sundaylancia una provocazione ai lettori sostenendo che qualsia attore di Hollywood potrebbe interpretare il ruolo diMan; i fan diJr. insorgono su Twitter. I fan diJr. inla provocazione lanciata via Twitter dal Sundayin cui si afferma che qualsiasi attore potrebbe interpretare l'eroe Marvel. The Sundayha twittato sul tema scottante il 1 agosto rivolgendosi ai fan e sostenendo che qualsiasi altro attore di Hollywood potrebbe indossare il costume di ...

Advertising

LucaBizzarri : “Roberto, meno, dai. La pandemia da solo la gestisce iron man. Almeno non metterci il cancelletto che fa mitomane”.… - atenanevermind : 'Iron Man può essere interpretato da chiunque' i fan di Robert Downey Jr. in rivolta dopo il tweet del Times -… - _LiamLovesMe_ : RT @sharmstyles: vi ricordate l’attacco di panico di tony stark in iron man 3? ecco, oggi ero proprio lì - PIPERVMCLEAN : RT @sharmstyles: vi ricordate l’attacco di panico di tony stark in iron man 3? ecco, oggi ero proprio lì - buckymoonflower : RT @sharmstyles: vi ricordate l’attacco di panico di tony stark in iron man 3? ecco, oggi ero proprio lì -