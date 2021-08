Incidente in tangenziale a Collegno tra un'auto e un'ambulanza: lunghe code (Di lunedì 2 agosto 2021) lunghe code nella mattinata di oggi, lunedì 2 agosto 2021, in tangenziale nord, direzione sud Savona - Piacenza. A provocarle un Incidente tra una Peugeot e un'ambulanza avvenuto vicino allo svincolo ... Leggi su torinotoday (Di lunedì 2 agosto 2021)nella mattinata di oggi, lunedì 2 agosto 2021, innord, direzione sud Savona - Piacenza. A provocarle untra una Peugeot e un'avvenuto vicino allo svincolo ...

Advertising

LuceverdeMilano : ???#Milano #incidente- A51 Tangenziale est ?????? Possibili rallentamenti tra Lambrate-Melzo-Dogana Segrate >A51 -Lec… - ModenaPM : #ViabilitàMO viabilità 31/07/21 dalle ore 14,15 rallentamenti in tangenziale Carducci direzione Bologna tra uscita… - TrafficoA : A8 - Lainate-Milano - Coda A8 milano-Varese Coda tra Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso e Bivio A8/Tangenziale Ovest MI per incidente - LuceverdeMilano : ??? #Milano #incidente - A8 Milano-Varese ?????? Code tra Bivio A9 Lainate-Como Chiasso e Bivio Tangenziale Ovest Di M… - TrafficoA : A8 - Lainate-Milano - Coda A8 milano-Varese Coda tra Lainate e Bivio A8/Tangenziale Ovest MI per incidente -