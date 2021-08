Incendi in Turchia, otto le vittime. Arrivano aiuti da Ue (Di lunedì 2 agosto 2021) Le fiamme non danno tregua e per questo l'Unione europea ha inviato tre canadair per aiutare la Turchia nella sua lotta contro gli Incendi che da sei giorni devastano il Sud del Paese. otto persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Le fiamme non danno tregua e per questo l'Unione europea ha inviato tre canadair per aiutare lanella sua lotta contro gliche da sei giorni devastano il Sud del Paese.persone ...

Advertising

Tg3web : Ancora emergenza incendi in Turchia, dove stanno arrivando in soccorso i Canadair dalla Croazia e dalla Spagna. In… - RaiNews : #Turchia, gli incendi devastano le città sul Mediterraneo. Sale a 6 morti il bilancio. A #Bodrum turisti nel panico… - SkyTG24 : Incendi, il fuoco assedia il Mediterraneo: allarme anche in Grecia e Turchia - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA: #TURCHIA, #INCENDI #DEVASTANTI bruciano TUTTO nel sud del #PAESE. Il #VIDEO - eugemaria40 : RT @JoinCircus: Ufficiale : il ministro Can Yaman nn sta intervenendo per spegnere gli incendi in Turchia , si richiede una riunione di gab… -