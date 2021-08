I Google TV Sony X95J da 65? con processore cognitivo in Italia da settembreHDblog.it (Di lunedì 2 agosto 2021) La serie X95J si completerà a settembre aggiungendo il taglio da 65? ai 75? e 85? con HDMI 2.1.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021) La seriesi completerà a settembre aggiungendo il taglio da 65? ai 75? e 85? con HDMI 2.1.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

k0sm666 : RT @HDblog: I Google TV Sony X95J da 65' con processore cognitivo in Italia da settembre - HDblog : I Google TV Sony X95J da 65' con processore cognitivo in Italia da settembre - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Sony WF-1000XM3 - Cuffie completamente wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili co… - gigibeltrame : Sony frena McDonald's: il DualSense limited edition non sarà rilasciato #digilosofia - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Sony Wh-Xb900N - Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Buil… -