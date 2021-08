Green pass obbligatorio a lavoro | sindacati a Draghi | «Vaccino non sia arma per licenziare»

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - Corriere : Treviso, «Io leghista, intubato per 63 giorni, dico che sul green pass dobbiamo dire sì» - giantico : RT @07Emmedi: Secondo Confesercenti l'introduzione del Green pass provocherà un crollo di fatturato di 1,5 miliardi nel solo mese di agosto… - TommasoMarrone2 : RT @ilpresidenthe: Immagina credere che i ristoratori, oltre a perdere clienti, paghino dei buttafuori per non far entrare i clienti senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Genova - Ancora un presidio contro ila Genova . Dopo l'evento di Italexit di venerdì e dopo la manifestazione di sabato pomeriggio , lunedì 2 agosto, alle 18.30, in Largo Pertini sono scese in piazza un centinaio di persone ...Nel nostro Tgr in 60 secondi, i semafori per leggere il codice delche arrivano in Trentino, le acquasantiere a prova di Covid19, il settimo posto nei 5 mila femminili per Nadia Batocletti In arrivo in Trentino i semafori per leggere il, la ...«Un attacco criminale e terrorista senza precedenti, potente e invasivo»: così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha definito ieri il clamoroso cyber attack inflitto ...Sono già per le vacanze d'agosto, gli italiani: con il green pass a portata di mano, oltre al costume da bagno. Da venerdì 6, il certificato verde sarà obbligatorio per tante cose, compresa la libertà ...