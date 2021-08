FIFA 22, sei novità del gioco in uscita ad ottobre (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 1 ottobre FIFA 22 uscirà ufficialmente sulle varie piattaforme di gaming, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. In queste settimane si fa un gran parlare delle novità introdotte da EA Sports in questo nuovo capitolo del celebre gioco di calcio. Come evidenziato anche dalla pagina Facebook “Soccer Stories”, sembra che le novità principali di FIFA 22 siano in tutto sei. I fan del famosissimo titolo, tra cui anche molti appassionati di esports, potranno godere anzitutto di un movimento dei giocatori che appare sempre più realistico ... Leggi su esports247 (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 122 uscirà ufficialmente sulle varie piattaforme di gaming, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. In queste settimane si fa un gran parlare delleintrodotte da EA Sports in questo nuovo capitolo del celebredi calcio. Come evidenziato anche dalla pagina Facebook “Soccer Stories”, sembra che leprincipali di22 siano in tutto sei. I fan del famosissimo titolo, tra cui anche molti appassionati di esports, potranno godere anzitutto di un movimento dei giocatori che appare sempre più realistico ...

Advertising

luisdidato : @EA_FIFA_Italia @leleadani @PIERPARDO Seduto sei bravo a fare l’allenatore - IlPiccione : @cravera82 @raphaellins @romeoagresti @GoalItalia Ma ci sei o lo fai? Basta che cerchi i tweet su Romano o Agresti… - harrystyIes94s : @Lou1s_TomI1ns0n @N1allH0ran___ @JustinSm17h SCUSA MA NON VOLEVI GIOCARE A FIFA SEI FALSO - Lou1s_TomI1ns0n : @harrystyIes94s MA PER GIOCARE A FIFA QUANTO SEI PESANTE - partner45231077 : RT @Fefecc90: Bene tra micette e pallini di gomma che vedo?? comunico l'apertura dei provini per il team eV Project!! Sei in cerca di un cl… -