Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore | di nuovo insieme?

Leggi su solodonna

(Di lunedì 2 agosto 2021)hanno passato dei lieti momenti. Dopo che i due hanno costruito vite separate da quando si sono allontanati sentimentalmente, lasi sono visti per pranzare. Che questo sia prova di un loro riavvicinamento?, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, è ora nella fiamma del gossip per un possibilemomento di vicinanza con il noto ex Articolo completo: dal blog SoloDonna