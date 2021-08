Advertising

CorriereCitta : Ciampino, attivato il servizio di Pronto Intervento Sociale - bikediablo : RT @LuceverdeRoma: [AGG.] ?? Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Ciampino e Zagarolo. ?? Maggior tempo di percorrenza previsto fino… - Marialuisamean1 : RT @LuceverdeRoma: [AGG.] ?? Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Ciampino e Zagarolo. ?? Maggior tempo di percorrenza previsto fino… - LuceverdeRoma : [AGG.] ?? Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Ciampino e Zagarolo. ?? Maggior tempo di percorrenza previsto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino attivato

Il Corriere della Città

Il Comune, per far fronte all'emergenza, hail Centro operativo comunale (Coc). La sede è ... in particolare a Santa Lucia, Torre de Pizzis, San Donato e, dopo che a Villa Grande si è ...... San Donato, Acquabella, Santa Lucia, Torre de Pittis che ieri immediatamente hanno creato ... Il Comune, per far fronte all'emergenza, hail Centro operativo comunale (Coc). La sede è ...I Vigili del fuoco hanno compiuto 37mila interventi per incendi da giugno a oggi, di cui 1500 solo domenica. Il presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di mobilitazione nazionale per affrontar ...Si intensifica il lavoro dell'azienda forestale, che ha mobilitato 200 uomini e otto mezzi aerei per affrontare una giornata particolarmente dura ...