Chi è Enrico Casella, l’allenatore di Vanessa Ferrari (Di lunedì 2 agosto 2021) Dietro i successi di una grande atleta come Vanessa Ferrari c’è sempre stato il suo allenatore, Enrico Casella, che da tanti anni la accompagna e la guida nel suo percorso, fatto di grandi successi e momenti complicati. Le difficoltà della ginnasta sono state anche le sue: dopo una serie di infortuni e dopo aver contratto il Covid, la Ferrari è riuscita a conquistare la medaglia d’argento alla sua quarta Olimpiade consecutiva. Accanto a Vanessa, da quel lontano 2006, quando conquistò ad appena 15 anni il suo primo mondiale nonostante una caduta dalla trave, c’è sempre stato il suo ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021) Dietro i successi di una grande atleta comec’è sempre stato il suo allenatore,, che da tanti anni la accompagna e la guida nel suo percorso, fatto di grandi successi e momenti complicati. Le difficoltà della ginnasta sono state anche le sue: dopo una serie di infortuni e dopo aver contratto il Covid, laè riuscita a conquistare la medaglia d’argento alla sua quarta Olimpiade consecutiva. Accanto a, da quel lontano 2006, quando conquistò ad appena 15 anni il suo primo mondiale nonostante una caduta dalla trave, c’è sempre stato il suo ...

