Caruso, sindaco Castel di Sangro: "Tutte le novità sulla seconda amichevole" (Di lunedì 2 agosto 2021) Tra tre giorni il Napoli riprenderà la propria preparazione al campionato con la seconda ed ultima parte del ritiro. Gli azzurri raggiungeranno Castel di Sangro nella giornata di giovedì 5 agosto per completare il proprio percorso pre stagionale. Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte. “Stiamo aspettando il Napoli. Quest’anno ci siamo concentrati sulla particolarità del periodo del ritiro che non è eccezionale per avere la giusta tranquillità, avviene in pieno Ferragosto, ma siamo in ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Tra tre giorni il Napoli riprenderà la propria preparazione al campionato con laed ultima parte del ritiro. Gli azzurri raggiungerannodinella giornata di giovedì 5 agosto per completare il proprio percorso pre stagionale. Angelodidi, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte. “Stiamo aspettando il Napoli. Quest’anno ci siamo concentratiparticolarità del periodo del ritiro che non è eccezionale per avere la giusta tranquillità, avviene in pieno Ferragosto, ma siamo in ...

