Camera, il voto di fiducia sulla riforma Cartabia: segui la diretta dall'Aula (Di lunedì 2 agosto 2021) Atteso nella notte voto di fiducia alla Camera su ciascuno dei due articoli della riforma della Giustizia. Dopo la dichiarazioni di voto, l'Assemblea avvierà le procedure di voto intorno alle 22.30. Attesa per domani la votazione finale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

