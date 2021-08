Calciomercato Serie C, Turris: triennale per Giofrè (Di lunedì 2 agosto 2021) TORRE DEL GRECO - La Turris , con una nota, ha annunciato "di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Giofré , classe 2001, che ha sottoscritto un contratto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) TORRE DEL GRECO - La, con una nota, ha annunciato "di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Giofré , classe 2001, che ha sottoscritto un contratto ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Turris: triennale per Giofrè Calciatore giovane ma già collezionista di promozioni: nella passata stagione, infatti, ha contribuito al trionfo anche de: ll'Acr Messina nel girone I di serie D, con 29 presenze ed 1 assist" . ...

Calciomercato Crotone, Crespi in prestito al Renate Nato a Udine, Crespi ha militato nel Gozzano nella stagione 2019/20, collezionando 24 presenze, prima di approdare al Crotone , squadra con la quale ha esordito in Serie A lo scorso 23 maggio contro ...

Calciomercato Serie B, Crotone: arriva Visentin Corriere dello Sport Castellanzese: tante novità dallo staff alla rosa, ma con la voglia di ripetersi in campionato Penso che il calcio nasca tutto dalla passione e dall'emozione che vogliamo ... ci siamo attrezzati partendo dallo staff tecnico e dai giocatori nel miglior modo possibile. Si è parlato di Serie C che ...

Catania, c'è la sanzione federale ma è in arrivo un nuovo imprenditore Il club siciliano non ha rispettato alcune scadenze federali. In arrivo la penalizzazione della Lega Prosegue con difficoltà l'estate del Calcio Catania. Dopo la rinuncia di Tacopina, SIGI ha dovuto p ...

