Calciomercato Juventus | UFFICIALE | Chiellini rinnova | Contratto fino al 2023

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il @SassuoloUS aspetta una nuova offerta dalla @juventusfc per #Locatelli. C'è distanza tra le part… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - SkySport : Kaio Jorge, chi è il prossimo attaccante della Juventus #SkySport #KaioJorge #Juventus #SkyCalciomercato - menendezES9 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - luigi202_luigi : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Tuttosport

Chiellini rinnova con la Juve, Milan su Ziyech Giorgio Chiellini ha rinnovato con la. Per il difensore campione d'Europa con l'Italia c'è un contratto di due anni, con vista sul Mondiale ......per il numero uno catalano è dunque vederlo in campo contro Cristiano Ronaldo e lagià ... 'Per Griezmann c'è interesse, ma senza l'offerta giusta...' E a proposito di, per il ...La Juventus ha annunciato che Giorgio Chiellini resterà ancora un giocatore bianconero fino al 2023. Un punto fermo per la difesa di Allegri ..."Ci sono ancora pagine di storia bianconera da scrivere". Giorgio Chiellini commenta così, su Instagram, il rinnovo fino al 2023 del contratto con la Juventus. "Insieme. (ANSA) ...