Calciomercato Inter, il big verso l’addio | Erede a parametro zero (Di lunedì 2 agosto 2021) L’Inter durante la sessione estiva di Calciomercato potrebbe dire addio a un centrale difensivo: Erede a parametro zero L’Inter targata Simone Inzaghi prende forma, ma ancora c’è da lavorare sul… L'articolo Calciomercato Inter, il big verso l’addio Erede a parametro zero è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 2 agosto 2021) L’durante la sessione estiva dipotrebbe dire addio a un centrale difensivo:L’targata Simone Inzaghi prende forma, ma ancora c’è da lavorare sul… L'articolo, il bigè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decis… - DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - news24_inter : Il #Chelsea insiste per #Lukaku - SB200493 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | L'@Inter respinge una maxi offerta del @ChelseaFC per #Lukaku. La volontà del giocatore sarà decisiva in cas… -