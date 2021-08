Benevento 5, per Botta prolungamento e fascia da capitano (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento 5 rende noto che è stato trovato l’accordo per il prolungamento del rapporto con Vincenzo Botta fino al 30 giugno 2022. Il numero nove giallorosso, autore di undici reti tra campionato e Coppa, erediterà la fascia da capitano da Nico Serino. “Sono molto felice del rinnovo e di restare un altro anno a Benevento – dice Botta.- Sono orgoglioso di essere il nuovo capitano, rappresentare la città ed ereditare la fascia di un grande come Nico Serino. Prossima stagione? ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il5 rende noto che è stato trovato l’accordo per ildel rapporto con Vincenzofino al 30 giugno 2022. Il numero nove giallorosso, autore di undici reti tra campionato e Coppa, erediterà ladada Nico Serino. “Sono molto felice del rinnovo e di restare un altro anno a– dice.- Sono orgoglioso di essere il nuovo, rappresentare la città ed ereditare ladi un grande come Nico Serino. Prossima stagione? ...

