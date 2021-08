Antistar in vasca. Il nuoto a Tokyo 2020 fugge dal divismo

(Di lunedì 2 agosto 2021) Le luci dell’Aquatics Center disi sono spente assieme al weekend, ed è tempo di bilanci per ilolimpico in piscina, padrone della prima settimana di gare. Trentacinque i titoli assegnati, con dominio statunitense (undici ori, dieci argenti e nove bronzi), il record di Tatjana Schoenmaker nei 200 rana e l’exploit del diciottenne tunisino Hafnaoui nei 400 stile libero: se Adam Peaty porta a casa la prevista primazia nei 100 rana oltre all’inedita staffetta ambigenere, Katie Ledecky si conferma imbattibile nelle lunghe distanze con la doppietta negli 800 e 1500 sl. In particolare, nella gara più corta, stellare il confronto con l’azzurra Simona ...

Sempre down under vive Emma McKeon, la regina dei Giochi nellaal femminile: così come Caeleb Dressel (ben cinque trionfi tra libero e farfalla) è l'indiscusso dominatore tra i maschi, la ...Ariarne Titmus, Emma McKeon e Caeleb Dressel sono stati i grandi protagonisti della prima settimana dei Giochi olimpici. Per l'Italia buoni risultati, ma c'è ancora molto lavoro da fare (aspettando i ...