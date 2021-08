Andrea Bocelli a Vanessa Ferrari: “Dietro ogni impresa c’è sacrificio”. Argento sul suo “Con te partirò” (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è un grande artista italiano alla base della medaglia d’Argento conquistata da Vanessa Ferrari alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La bresciana ha infatti eseguito il suo esercizio al corpo libero sulle note di “Con te partirò”, il celeberrimo brano di Andrea Bocelli conosciuto in tutto il mondo anche nelle sue versione in altre lingue. La ginnasta aveva deciso di cambiare la musica dopo aver adottato “Bella Ciao” agli ultimi Europei e ha tirato fuori dal cilindro un grande classico della nostra musica, perfettamente congeniale alle sue caratteristiche e che le ha potuto permettere di ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è un grande artista italiano alla base della medaglia d’conquistata daalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La bresciana ha infatti eseguito il suo esercizio al corpo libero sulle note di “Con te”, il celeberrimo brano diconosciuto in tutto il mondo anche nelle sue versione in altre lingue. La ginnasta aveva deciso di cambiare la musica dopo aver adottato “Bella Ciao” agli ultimi Europei e ha tirato fuori dal cilindro un grande classico della nostra musica, perfettamente congeniale alle sue caratteristiche e che le ha potuto permettere di ...

