Activision Blizzard 'imbarazzata' da Fran Townsend: la dirigente ex pro-Bush blocca i dipendenti su Twitter (Di lunedì 2 agosto 2021) Durante il fine settimana, in mezzo a tutto il tumulto generato dalle indagini e dalla successiva causa del California Department of Fair Employment and Housing sulle condizioni di lavoro in Activision Blizzard, la dirigente Fran Townsend è tornata al centro delle polemiche. Per ricapitolare, si tratta di una donna che, dopo che la causa del DFEH è diventata pubblica, ha inviato un'e-mail al personale definendola "senza merito" e questa risposta è stata così ampiamente criticata che è stata specificamente menzionata come causa dello sciopero dei dipendenti della scorsa settimana. In una ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021) Durante il fine settimana, in mezzo a tutto il tumulto generato dalle indagini e dalla successiva causa del California Department of Fair Employment and Housing sulle condizioni di lavoro in, laè tornata al centro delle polemiche. Per ricapitolare, si tratta di una donna che, dopo che la causa del DFEH è diventata pubblica, ha inviato un'e-mail al personale definendola "senza merito" e questa risposta è stata così ampiamente criticata che è stata specificamente menzionata come causa dello sciopero deidella scorsa settimana. In una ...

Advertising

giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ??? Activision Blizzard Call of Duty: Black Ops Cold War - Playstation 4 ?? Al costo di 49,99€ anzichè 74,99€ ???? https:… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ??? Activision Blizzard Call of Duty: Black Ops Cold War - Playstation 4 ?? Al costo di 49,99€ anzichè 74,99€ ???? https:… - OfferteSconti21 : ??? Activision Blizzard Call of Duty: Black Ops Cold War - Playstation 4 ?? Al costo di 49,99€ anzichè 74,99€ ????… - misteruplay2016 : Activision Blizzard: ‘a un colloquio mi chiesero se mi piacesse essere penetrata e quando era stata l’ultima volta’ - bizcommunityit : Caso Activision Blizzard: i social media della compagnia silenziosi da giorni #social -