Val di Susa (To): tornano gli attacchi No Tav al cantiere AV, feriti due poliziotti (Di domenica 1 agosto 2021) Gli antagonisti sono stati respinti dalle forze dell'ordine mediante l'utilizzo calibrato di lacrimogeni. Gli scontri, iniziati intorno alle 16 e terminati intorno alle 19.30 circa, hanno interessato anche le zone adiacenti l'autostrada che, per motivi di sicurezza, è stata chiusa al traffico per oltre un'ora L'articolo proviene da Firenze Post.

