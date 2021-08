Tokyo2020, Boari dopo lo storico bronzo nell’arco femminile: “Ho ottenuto più di quel che mi aspettavo, ce l’ho messa tutta” (Di domenica 1 agosto 2021) “Ho ottenuto più di quel che mi aspettavo, mentre ero sul campo delle finali a ogni passaggio del turno ci credevo sempre un po’ di più e mi sono detta che poteva essere l’occasione del mio riscatto dopo le Olimpiadi di Rio. C’è lo messa davvero tutta, ho dato il massimo e questo ha pagato”, così Lucilla Boari, classe 1997, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nell’arco femminile individuale alle Olimpiadi di Tokyo. “In due giorni ho dormito forse cinque ore e avevo sognato questo risultato e col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) “Hopiù diche mi, mentre ero sul campo delle finali a ogni passaggio del turno ci credevo sempre un po’ di più e mi sono detta che poteva essere l’occasione del mio riscattole Olimpiadi di Rio. C’è lodavvero, ho dato il massimo e questo ha pagato”, così Lucilla, classe 1997,aver conquistato la medaglia diindividuale alle Olimpiadi di Tokyo. “In due giorni ho dormito forse cinque ore e avevo sognato questo risultato e col ...

