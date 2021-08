Tokyo 2020, Paltrinieri quarto nei 1500 stile libero: “A metà gara ero distrutto” (Di domenica 1 agosto 2021) Gregorio Paltrinieri non è andato a medaglia nei 1500 stile libero a Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, argento all’ucraino Mykhailo Romanciuk, e bronzo al tedesco Florian Weelbrock. “Ero stanchissimo, a metà gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo: arrivare nel modo giusto al momento giusto”, ha affermato l’azzurro alla Rai. “Un po’ mi dispiace vedere andare via così il titolo, ma da una parte non ci posso fare niente per non essere arrivato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) Gregorionon è andato a medaglia nei. L’azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, argento all’ucraino Mykhailo Romanciuk, e bronzo al tedesco Florian Weelbrock. “Ero stanchissimo, aero. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo: arrivare nel modo giusto al momento giusto”, ha affermato l’azzurro alla Rai. “Un po’ mi dispiace vedere andare via così il titolo, ma da una parte non ci posso fare niente per non essere arrivato ...

