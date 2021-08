Tokyo 2020: Marcell Jacobs campione olimpico dei 100 metri, incredibile! (Di domenica 1 agosto 2021) Pazzesco e indimenticabile a Tokyo, Marcell Jacobs è medaglia d’oro in 9?80 nei 100 metri. Per la prima volta un italiano vince la gara regina dell’atletica. Leggi su vanityfair (Di domenica 1 agosto 2021) Pazzesco e indimenticabile a Tokyo, Marcell Jacobs è medaglia d’oro in 9?80 nei 100 metri. Per la prima volta un italiano vince la gara regina dell’atletica.

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020: programma italiani in gara oggi domenica 1 agosto: é unatletica da sballo! Jacobs e Tamberi o… - zazoomblog : Tokyo 2020 Tamberi oro nel salto in alto - #Tokyo #Tamberi #salto -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Tamberi salta più in alto di tutti: è oro olimpico TOKYO - Straordinario Gimbo: Gianmarco Tamberi è oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il 29enne nato a Civitanova Marche è campione olimpico dopo aver saltato a 2,37 metri , a pari merito con il qatariota Mutaz Barshim. Bronzo al bielorusso Naksim Nedasekau.

Basket, l'Italia nei quarti trova la Francia. In campo martedì L' avversaria dell'Italbasket nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo sarà la Francia . E' vero è imbottita di giocatori di valore, molti nella Nba e altri accompagnati da un plamares ricchissimo, ma come non andare al ricordo di quando i galletti, con Tony Parker ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 1 agosto. Tamberi è oro ex-aequo con Barshim. Jacobs in finale nei 100 metri: record europeo La Stampa Diretta Jacobs medaglia d'oro 100 metri. Nuovo record europeo (9''80) È già un giorno storico per l'atletica leggera italiana questo primo agosto 2021. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Lamont Marcell Jacobs ha messo in moto la macchina del destino e le sue gambe, che ...

Tokyo 2020, Jacobs mostruoso: medaglia d'oro Marcell Jacobs mostruoso: ha vinto la medaglia d’oro nei 100. Olimpiadi da sogno quelle di Marcell Jacobs, che ha anche abbattuto record su record ed è stato tra i protagonisti della finale dei 100 ...

