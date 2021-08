Tokyo 2020, basket: ai quarti l’Italia di Sacchetti affronterà la Francia (Di domenica 1 agosto 2021) l’Italia di Romeo Sacchetti si prepara a disputare i quarti di finale valevoli per il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, proprio in questi minuti, è venuta a conoscenza del nome del prossimo avversari. Si tratta della Francia, classificatasi al primo posto del girone A davanti alla corazzata degli Stati Uniti; gli azzurri, invece, hanno agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento dietro all’Australia. Un match che si preannuncia tutt’altro che facile, ma che Sacchetti cercherà di preparare nei minimi dettagli per tentare ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021)di Romeosi prepara a disputare idi finale valevoli per il torneo diai Giochi Olimpici die, proprio in questi minuti, è venuta a conoscenza del nome del prossimo avversari. Si tratta della, classificatasi al primo posto del girone A davanti alla corazzata degli Stati Uniti; gli azzurri, invece, hanno agguantato la seconda piazza nel proprio raggruppamento dietro all’Australia. Un match che si preannuncia tutt’altro che facile, ma checercherà di preparare nei minimi dettagli per tentare ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - MUSPIZZI : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs è qu… - eleitaliana : RT @Eurosport_IT: P-A-Z-Z-E-S-C-O! ?????? Marcel Jacobs fa la storia ma non prendete impegni: alle 14:40 c'è la finale dei 100m! ??????????? #H… -