Tamberi fuori di sé dalla felicità per il trionfo di Jacobs | «Ma che cazzo hai fatto!»

Bellissimo il modo in cui Gianmarco Tamberi ha accolto all'arrivo Marcell Jacobs, primo italiano nella storia a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri. Tamberi, fresco vincitore dell'oro anche lui, ha visto il connazionale arrivare e lo ha celebrato abbracciandolo, con la bandiera italiana addosso e lasciandosi andare all'entusiasmo ha esclamato: "Ma che cazzo hai fatto!!" Splendido l'abbraccio tra i due, con un Jacobs ancora incredulo per l'impresa.

