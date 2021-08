Manila Nazzaro parla del Grande Fratello Vip e confessa | “Sposerò Lorenzo Amoruso”

(Di lunedì 2 agosto 2021), dopo aver messo alla prova il loro amore a Temptation Island, sono pronti alpasso. Da poco, infatti, l’ex Miss Italia ha ottenuto il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza (con cui ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio) e può pronunciare un nuovo sì. Fra le pagine del settimanale DiPiù,hanno dichiarato che si sposeranno “molto presto” e che la tenuta scelta per l’evento è la casa a Firenze di lui. Una villa avvolta nel verde. “Dopo l’aborto spontaneo abbiamo sofferto, il medico ci ha detto di non perdere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

La prima è una ex Miss Italia ,, compagna di Lorenzo Amoruso con il quale aveva preso parte a Temptation Island Vip, mentre la seconda è la showgirl Maria Monsè . Ma cosa dicono ...A un anno dalla partecipazione a Temptation Island la coppia è finalmente pronta per il matrimonio L'articoloe Lorenzo Amoruso si sposano: scelta già la location proviene da Gossip e Tv .In attesa della nuova edizione del Grande Fratello Vip che partirà il 13 settembre, vi sono molte indiscrezioni sui nomi del nuovo cast ...A un anno dalla partecipazione al bollente reality di Canale 5, la coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non è scoppiata.