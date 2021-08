L’oroscopo della settimana | le pagelle dei segni dal 2 all’8 agosto

Leggi su vesuvius

(Di domenica 1 agosto 2021)e ledi tutti izodiacali dal 2: scopriamo insieme cosa accadrà nel tuo futuro. Oroscopo e izodiacali (pixabay)Siamo arrivati alla primadi: eccole dal 2che vi svela curiosità o aspettative da avere in questo periodo. Nel corso di questo periodo la Luna si sposterà prima in Gemelli poi in Cancro e infine in Leone. Non resta che scoprire cosa accadrà in questo periodo ...