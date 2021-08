La corsa dei ragazzi sui vaccini, Figliuolo esulta: «Doppia dose per oltre il 60% degli over 12» (Di domenica 1 agosto 2021) Obiettivo raggiunto. In Italia il 60% della popolazione over 12, ossia 32.404.909 persone, ha completato il ciclo vaccinale contro il Coronavirus. Il generale Figliuolo, che guida la struttura commissariale straordinaria anti-Covid, ha definito il traguardo «importante», sottolineando come questi dati confermino «la validità del piano vaccini» e siano il risultato di un lavoro in «sinergia tra Regioni/Province autonome, enti pubblici e privati, Protezione Civile, Difesa e il mondo delle associazioni di volontariato». Secondo il generale si tratta di un «risultato che rappresenta una tappa importante verso l’immunità di comunità, che ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Obiettivo raggiunto. In Italia il 60% della popolazione12, ossia 32.404.909 persone, ha completato il ciclo vaccinale contro il Coronavirus. Il generale, che guida la struttura commissariale straordinaria anti-Covid, ha definito il traguardo «importante», sottolineando come questi dati confermino «la validità del piano» e siano il risultato di un lavoro in «sinergia tra Regioni/Province autonome, enti pubblici e privati, Protezione Civile, Difesa e il mondo delle associazioni di volontariato». Secondo il generale si tratta di un «risultato che rappresenta una tappa importante verso l’immunità di comunità, che ...

