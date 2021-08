ISS fuori orbita per colpa del modulo russo Nauka | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : ISS fuori orbita per colpa del modulo russo Nauka - colpodiscienza : RT @ASI_spazio: 47 minuti, tanto è durata la spinta fuori programma del russo #MultipurposeLaboratoryModule che ha destabilizzato la @ISS_R… - fatuciuccio : ????? Iss, allarme nella notte: modulo russo Nauka fuori controllo. Manovre di emergenza e 7 astronauti pronti a las… - lousa_mo : RT @ASI_spazio: 47 minuti, tanto è durata la spinta fuori programma del russo #MultipurposeLaboratoryModule che ha destabilizzato la @ISS_R… - GianellaDel : RT @ASI_spazio: 47 minuti, tanto è durata la spinta fuori programma del russo #MultipurposeLaboratoryModule che ha destabilizzato la @ISS_R… -

Ultime Notizie dalla rete : ISS fuori

Poche ore dopo il completamento dell'operazione di docking si sono accesi i propulsori di Nauka, causando la rotazione della. L'agenzia spaziale russa ha comunicato che, a causa di un ' ...... aveva rimarcato che "occorre considerare il dato dei residentiregione che nel periodo ... Secondo l'l'aumento dei casi è imputabile soprattutto a feste e assembramenti in occasione degli ...Un glitch software ha causato l'accensione dei propulsori del modulo russo Nauka e la rotazione di 45 gradi della Stazione Spaziale Internazionale.La stazione ISS è nata come laboratorio di ricerca scientifica a lungo termine in ambiente spaziale da un progetto congiunto di cinque agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa ROSCOSMOS, l’eur ...