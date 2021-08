Incredibile Jacobs! Così è entrato nella storia | gli highlights

Advertising

enricoruggeri : Ne ho viste tante di #olimpiadi. Non avrei mai immaginato di assistere a una finale dei 100 metri con un italiano… - VanityFairIt : Pazzesco, GRANDISSIMO! Ed è un altro oro! ?? #Tokyo2020 - MassimoCaputi : Che incredibile e stupenda giornata! Due ori pazzeschi in 10' #Tamberi #Jacobs #Tokyo2020 - Ulissesempre1 : RT @Carus89: Quanti anni di cadute, lacrime, fatica e volontà ci sono, dietro il più incredibile quarto d’ora dello sport italiano. #Olimp… - LadyOckam : RT @dan_maze: questo è incredibile. è un manifesto sulla mental health. grande Marcell. grandissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Jacobs

... oggi è il turno del doppio,oro olimpico dell'atletica, con Marcellnei 100 metri e con Gimbo Tamberi nel salto in alto. Orgoglio ? "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito: state ...Marcellvince la medaglia d'oro nei 100 metri con 9''80. Guarda gli highlights della gara. E non perderti ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 su Discovery+Italiano l'uomo più veloce del mondo: "Era il mio sogno da bambino, ho corso più che potevo". Tamberi ex aequo nel salto in alto con il qatarino Barshim. La telefonata di Draghi: "Italia orgogliosa di ...CHI SONO Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, i due atleti olimpici medaglia d'oro a Tokyo 2020 che oggi hanno fatto la storia ...