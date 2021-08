In un quarto d’ora Malagò passa da imputato numero uno, alla storia dello sport italiano (Di domenica 1 agosto 2021) “Ha più culo che anima” direbbe il filosofo. È bastato un quarto d’ora a Giovanni Malagò per invertire il corso di queste Olimpiadi, e quindi anche la sua prospettiva. Perché nonostante il battage mediatico – ormai lo sport a tutti i livelli è accompagnato da una propaganda al cui confronto Kim il Sung è stato un sincero democratico desideroso del contraddittorio -, era sin troppo evidente che le Olimpiadi di Tokyo rischiavano di passare alla storia tra le più depressive dello sport italiano. Perché sì, hai voglia a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) “Ha più culo che anima” direbbe il filosofo. È bastato una Giovanniper invertire il corso di queste Olimpiadi, e quindi anche la sua prospettiva. Perché nonostante il battage mediatico – ormai loa tutti i livelli è accompagnato da una propaganda al cui confronto Kim il Sung è stato un sincero democratico desideroso del contraddittorio -, era sin troppo evidente che le Olimpiadi di Tokyo rischiavano diretra le più depressive. Perché sì, hai voglia a ...

