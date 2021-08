GP Ungheria | succede l’impossibile | vittoria a Ocon su Alpine!

(Di domenica 1 agosto 2021) Una corsa pazza in questo GP d’ospitato nel tracciato di Hungaroring. Le avvisaglie che non sia un Gran Premio normale si palesano nei secondi subito dopo lo spegnimento dei semafori: in partenza, Valtteri Bottas tocca Lando Norris e da questo contatto si genera uno strike clamoroso che miete diverse vittime. Oltre ai primi “incidentati”, si ritirano in modo subitaneo Charles Leclerc (cortesia di Lance Stroll, anche lui ko) e Sergio Perez, mentre la vettura di Max Verstappen esce malconcia e condiziona in negativo, per tutta la gara, la guida dell’olandese. Da questo disastro (e dalla ripartenza), esce vincitore incredibilmente Esteban...

Advertising

infoitsport : Gp Ungheria, Hamilton e Verstappen. Cosa può succede alla partenza nei 443 metri prima della prima curva - livingdaylights : oddio nel frattempo la gara in ungheria è ferma al terzo giro che cazzo succede ???????? - Corriere : Ungheria, tutto nei primi 443 m Gomme, tattiche, cosa può succedere fra Lewis e Max - Corriere : Ungheria, tutto nei primi 443 m Gomme, tattiche, cosa può succedere fra Lewis e Max - danielesparisci : Gp Ungheria, Hamilton e Verstappen: 443 metri possono decidere un Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria succede

di tutto alla partenza del Gran Premio d', con un Valtteri Bottas che prima sbaglia lo stacco, poi mette fuori Norris e ...I tempi delle qualifiche e le classifiche Non dopo l'incidente in Inghilterra , non su un circuito dai sorpassi difficili - solo 20 in media da quando si corre in, dal 1989 -, Max non può ...Una sola vettura in griglia di partenza al via di un Gran Premio di Formula 1. In Ungheria, questo pomeriggio, è stata in qualche modo scritta la storia di questo sport. Succede anche questo nel folle ...Succede di tutto alla partenza del Gran Premio d'Ungheria, con un Valtteri Bottas che prima sbaglia lo stacco, poi mette fuori Norris e Verstappen.