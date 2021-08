GP Ungheria: gara pazzesca, vince Ocon davanti a Vettel e Hamilton (Di domenica 1 agosto 2021) Una di quelle gare dove succede di tutto, con colpi di scena soprattutto al via a premiare chi di solito non occupa le copertine. E così è arrivato il successo di Esteban Ocon sull'Alpine, un francese ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Una di quelle gare dove succede di tutto, con colpi di scena soprattutto al via a premiare chi di solito non occupa le copertine. E così è arrivato il successo di Estebansull'Alpine, un francese ...

Advertising

SkySportF1 : ?? OCON VINCE LA SUA PRIMA GARA IN F1? ?? Super Alonso 'in difesa' su Hamilton I risultati ?… - Andyphone : RT @Agenzia_Ansa: Esteban Ocon ha conquistato il Gp di Ungheria di Formula 1 al termine di una gara ricca di colpi di scena. Secondo è Seba… - ShivaDance6 : RT @RadioRadioWeb: Esteban Ocon 1??0?? e lode Non per simpatia ma per meriti oggettivi, tra lucidità, tenuta, strategia di gara e amministr… - giornaleradiofm : Approfondimenti: F1: Gp Ungheria a Ocon, Hamilton 3/o in rimonta, Sainz 4/o: (ANSA) - ROMA, 01 AGO - Esteban Ocon h… - CircusFuno : F1, GP Ungheria: le drammatiche immagini della partenza della gara [ VIDEO ] -